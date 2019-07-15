مقتل 9 أشخاص فى انفجار قنبلة جنوبى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلن مسئول أفغانى، اليوم الاثنين، مقتل تسعة أشخاص على الأقل إثر انفجار قنبلة فى حافلتهم بمنطقة "خاكريز" بولاية "قندهار" جنوبى البلاد.

وقال محمد يوسف يونسى العضو بمجلس الولاية -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن أطفالًا ونساء من بين الضحايا الذين فقدوا أرواحهم نتيجة للانفجار، فضلًا عن إصابة 18 مدنيًا من بينهم حالات حرجة.

وأضاف أن حركة طالبان ربما تكون وراء الحادث التفجيري، حيث عادة ما تدس القنابل التفجيرية على جوانب الطرق لاستهداف قوات الأمن الأفغانية بالولاية.

ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسئوليتها عن ارتكاب الحادث.