سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 10:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 12 مسلحا من طالبان فى عمليات أمنية شرق أفغانستان

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:54 ص
مقتل وإصابة 12 مسلحا من طالبان فى عمليات أمنية شرق أفغانستان عناصر حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سقط ما لا يقل عن 12 من مسلحى حركة طالبان بين قتلى وجرحى فى عمليات أمنية شنتها قوات الأمن الأفغانية فى إقليمى بكتيا وغزنى.

وأعلن فيلق الرعد 203 التابع للجيش الوطنى الأفغانى، فى بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - مقتل 5 مسلحين خلال دورية لقوات الأمن الأفغانية فى منطقة جانى خيل بإقليم بكتيا، وأشار البيان إلى إصابة 5 آخرين خلال نفس العملية.

وعلاوة على ذلك، قتلت قوات الأمن اثنين من مقاتلى طالبان خلال عملية منفصلة فى منطقة كاراباخ فى إقليم غزنى، وتمكنت قوات الأمن الأفغانية - حسب البيان - من نزع فتيل 11 عبوة ناسفة عثر عليها أثناء العمليات الأمنية فى بكتيا وغزنى.

 


افغانستان

حركه طالبان

عناصر طالبان

الامن الافغانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

يحتوى على كمية من الفيتامينات.. كترى من الأناناس عشان صحتك وبشرتك

يحتوى على كمية من الفيتامينات.. كترى من الأناناس عشان صحتك وبشرتك

أمم أفريقيا 2019 تمنح 7 نجوم دور "البطولة الكروية".. صور

أمم أفريقيا 2019 تمنح 7 نجوم دور "البطولة الكروية".. صور

اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس

اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة