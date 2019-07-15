مقتل وإصابة 12 مسلحا من طالبان فى عمليات أمنية شرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

سقط ما لا يقل عن 12 من مسلحى حركة طالبان بين قتلى وجرحى فى عمليات أمنية شنتها قوات الأمن الأفغانية فى إقليمى بكتيا وغزنى.

وأعلن فيلق الرعد 203 التابع للجيش الوطنى الأفغانى، فى بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - مقتل 5 مسلحين خلال دورية لقوات الأمن الأفغانية فى منطقة جانى خيل بإقليم بكتيا، وأشار البيان إلى إصابة 5 آخرين خلال نفس العملية.

وعلاوة على ذلك، قتلت قوات الأمن اثنين من مقاتلى طالبان خلال عملية منفصلة فى منطقة كاراباخ فى إقليم غزنى، وتمكنت قوات الأمن الأفغانية - حسب البيان - من نزع فتيل 11 عبوة ناسفة عثر عليها أثناء العمليات الأمنية فى بكتيا وغزنى.