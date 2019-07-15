مقتل عامل زراعى على يد زوج ابنة شقيقه لخلافات عائلية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أنهى عامل زراعى بمساعدة شقيقه، حياة عم زوجته، لخلافات على النسب بينهما بقرية الاتحاد كوبرى سليم بصان الحجر بالشرقية، اليوم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام، وتم إخطار نيابة الحسينية العامة، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات لشمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول " أنور ع ع أ" 49 سنة عامل زراعى، مقيم الإتحاد كوبرى سليم، دائرة مركز صان الحجر، للمستشفى العام، جثة هامدة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1863 إدارى مركز صان الحجر.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث صان الحجر، برئاسة الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر، إلى قيام كل من " وصفى إ ال " 32 سنة عامل زراعى مقيم الإتحاد، وشقيقه" محمد " 33 سنة عامل زراعى، بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بمنجل، بسبب خلافات النسب، وتم إخطار النيابة العامة.