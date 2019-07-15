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معهد الفلك يفتح أبوابه للمواطنين غدا لمتابعة خسوف القمر الجزئى

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:15 م
معهد الفلك يفتح أبوابه للمواطنين غدا لمتابعة خسوف القمر الجزئى خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، لرصد خسوف القمر الجزئى، غدا الثلاثاء، وهو الخسوف الذى تترقبه الكرة الأرضية ويرى بمصر والوطن العربى.

ويستعد معهد الفلك لمتابعة ورصد هذا الخسوف بعدة فرق علمية متخصصة ومجهزة بمناظير فلكية خاصة وأجهزة لتسجيل الأطياف وكاميرات حساسة لتسجيل هذا الحدث العلمى الهام بكامل مراحله، موزعة على مناطق شتى فى مصر لضمان الحصول على أفضل التسجيلات الممكنة.

كما يستعد المعهد لرصد الخسوف من خلال لجنة مركزية بمقر المعهد بمرصد حلوان، ولجنة بمتحف الطفل التابع لجمعية مصر الجديدة، وفى مرصد القطامية الفلكى، وفى أسوان "متحف النيل بالتعاون مع هيئة السد العالى"، وقنا "جامعة جنوب الوادى".

وسيفتح معهد الفلك أبوابه لكل فئات المجتمع من المتخصصين، والهواه والمهتمين لرصد هذه الظاهرة، على أن يقوم المتخصصون من علماء المعهد بالرد على جميع استفسارات المواطنين، كما يتم عرض بث مباشر على شاشة عملاقة بساحة المعهد متصلة بغرفة التحكم والتتبع لهذا الخسوف بقبة المنظار الشمسى مع وضع عدة مناظير فلكية لمتابعة هذه الظاهرة من خلالها.

يذكر أن العالم يترقب خسوفاً جزئياً للقمر غدا الثلاثاء 16 يوليو الجارى، يرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها ، وقارة أفريقيا ، و قارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية، ويرى فى مصر والوطن العربى.

وستستغرق مراحل الخسوف كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى حتى ينتهي الخسوف تماماً مدة قدرها خمس ساعات 38 دقيقة تقريباً.


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