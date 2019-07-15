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مصر تشهد غدا خسوفا جزئيا للقمر يستغرق 5 ساعات و38 دقيقة

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:50 م
مصر تشهد غدا خسوفا جزئيا للقمر يستغرق 5 ساعات و38 دقيقة خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يشهد العالم غدا الثلاثاء، خسوفًا جزئيًا للقمر، يرى فى مصر والوطن العربى، ويرى فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.

 

وتستغرق مراحل الخسوف كلها منذ اقترن القمر بشبه ظل الأرض ثم دخوله منطقة ظل الأرض ثم منطقة شبه الظل مرة أخرى حتى ينتهى الخسوف تمامًا مدة قدرها خمس ساعات 38 دقيقة تقريبًا.

 

 أما الفترة التى يستغرقها القمر منذ دخوله منطقة ظل الأرض ثم خروجه منها ساعتين و59 دقيقة تقريبًا، وهذه هى الفترة الزمنية المهمة بالنسبة للمشاهد والتى يستطيع خلالها مشاهدة مراحل الخسوف، حيث أنه لا يستطيع مشاهدة فترة دخول القمر منطقة شبه الظل بالعين المجردة.

 

وكشف معهد الفلك، أن القمر يشرق فى هذا اليوم فى مدينة القاهرة فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 46 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، ويبدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 42 مساءً وحتى الساعة التاسعة ودقيقة واحدة مساءً بتوقيت القاهرة المحلى وهذه المرحلة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ فى الخسوف لاستمرار وصول أشعة الشمس إليه.

 

يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئى بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة العاشرة ودقيقة واحدة مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر، وعند الساعة الحادية عشرة والدقيقة 31 تقريبًا من مساء ذلك اليوم يصل الخسوف الجزئى للقمر إلى ذروته والتى يتوافق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1440هـ وعندها يحجب ظل الأرض 65% تقريبًا من قرص القمر.

 

وعند الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019م بتوقيت القاهرة المحلى تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة ظل الأرض ليعود القمر ثانية إلى منطقة شبه ظل الأرض لتنتهى بذلك مرحلة الخسوف الجزئى للقمر، وأخيرا وفى تمام الساعة الثانية والدقيقة 20 من صباح يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو يخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض لتنتهى بذلك ظاهرة الخسوف فى ذلك اليوم.


الخسوف

خسوف القمر

خسوف القمر الجزئى

خسوف جزئى للقمر

البحوث الفلكيه

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