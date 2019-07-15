مصرع 10 أشخاص فى هجوم انتقامى نفذه مسلحون فى شمال غربى نيجيريا

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قُتل 10 أشخاص وأصيب 5 آخرون في هجوم انتقامي نفذه 300 مسلح على قرية في شمال غربي نيجيريا.

وقال جامبو عيسى، المتحدث الرسمي باسم الشرطة في منطقة- حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الإثنين- إن المسلحين هاجموا قرية (كيرتاوا) في ولاية (كاتسينا) لإطلاق النار على السكان وسرقة الأبقار.

وأوضح المسؤول النيجيري، أن المسلحين أضرموا النار في خمس سيارات وأربع دراجات نارية بعد سرقة عدد غير محدد من الأبقار، مشيرا إلى أن المهاجمين أطلقوا النار على قوات الأمن التي وصلت إلى مكان الحادث، وعطلوا إطارات مركبة مصفحة، وأصابوا ضابطا قبل أن يفروا.

يذكر أن ولاية (كاتسينا) شهدت عددا من الهجمات التي تشنها مجموعات من الخاطفين ولصوص الماشية.