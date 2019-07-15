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مصرع فلاح وإصابة نجله في مشاجرة مع أبناء عمومته بكفر الشيخ

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:16 ص
مصرع فلاح وإصابة نجله في مشاجرة مع أبناء عمومته بكفر الشيخ جثة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقى فلاح مصرعه وأصيب نجله على يد ابناء عمومته بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، عقب مشاجرة بالأسلحة النارية لخلاف على بيع منزل،وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فريد مصطفى, مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ،إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز بيلا، من مستشفي سيدي غازي بوصول كلا من: "سعد.إ.م.ح" 57 سنة، فلاح، ونجله "محمد" 48 سنة، عاطل، ومقيمان بقرية الكوم الطوبل - دائرة المركز، مصابين بإشتباه نزيف بالبطن والصدر (إدعاء طلق ناري)، وتم تحويلهما لمستشفي كفر الشيخ العام لاستكمال علاجهما، وفارق الأول الحياة فور وصوله المستشفي متأثرًا بإصابته.

علي الفور انتقل الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، تحت إشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وسؤال المصاب الثاني اتهم أبناء عمومته كلا من: "ياسر.ا.م.ح" 48 سنة، صاحب مكتب عقارات، ومقيم بحي القنطرة البيضاء - دائرة قسم أول، وشقيقه "محمود.ا.م.ح" 42 سنة، صاحب مكتب عقارات، ومقيم بمدينة بنها بالقليوبية، حيث تعدي المتهم الأول عليهما واحداث إصابتهما بسلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته، بتحريض من المتهم الثاني، نظرًا لخلافات بينهم علي بيع منزل.

وتمكن رجال المباحث من القبض علي المتهمين، وعُثر بحوزة المتهم الأول علي السلاح الناري المستخدم في الواقعة وهو عبارة عن " طبنجة حلوان عيار 9مم" مطموسة الأرقام، وعدد 4 طلقات من ذات العيار.

 

بمواجهة المضبوطين أقروا بارتكاب الواقعة، لذات السبب، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4005 إداري مركز بيلا لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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