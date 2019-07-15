سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 05:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

مصرع طفله بعد انزلاق جسدها بين جدار وكابينة مصعد أثناء نزولها بالإسكندرية

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:31 م
مصرع طفله بعد انزلاق جسدها بين جدار وكابينة مصعد أثناء نزولها بالإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت طفلة مصرعها أثناء استقلالها "المصعد" بالعقار محل سكنها بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، بعدما انزلاق جسدها بين الجدار وكابينة المصعد.
 
تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغا يفيد وفاة طفلة داخل مصعد عقار "برج الروضة" خلف مستشفى مبرة العصافرة، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع الحادث.
 
وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "ملك.ع.ع" 6 سنوات، مقيمة بالطابق الرابع بذات العقار، بها إصابات بكسور وجروح وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.
 
وبسؤال والدها قرر أن ابنته استقلت المصعد بمفردها من الطابق الرابع للنزول إلى الشارع، وتسبب وجود عطل في باب المصعد بسقوطها بين كابينة المصعد والجدار ووفاتها.
 
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وجرى نقل جثة الطفلة المتوفاة إلى المشرحة.
 
وبالعرض على المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزه، أمر بتشريح جثة الطفلة لبيان سبب والوفاة وندب لجنة من حى المنتزه ثان لمعاينة المصعد، واستدعاء حارس العقار وأسرة الطفلة لسؤالهم وطلب تحريات المباحث.

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار الحوادث

مدير امن الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس بمسكن أسرتها فى مدينة بنى سويف الجديدة

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:16 م

مصرع كهربائى سقط أرضًا أثناء عمله بأحد أعمدة الإنارة بالمحلة

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:12 م

مصرع 14 شخصا وإصابة 30 آخرين فى حوادث متفرقة بـ5 محافظات

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:42 م

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها فى تعطل مصعد عقار بشبرا الخيمة

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:15 م

مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس خلال تنظيف نوافذ شقتها بمدينة إسنا

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:11 م

"اتخانقوا على زبون".. مصرع سائق فى مشاجرة مع آخر ببنى سويف

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة