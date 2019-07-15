مصرع طفلة صدمتها سيارة لورى على كوبرى الطوايع بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الإثنين، مصرعها، إثر اصطدام سيارة لورى محملة بالبصل بها وسقطت جثة هامدة فى الحال، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى إسنا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.