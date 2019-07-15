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مصرع طفلة صدمتها سيارة لورى على كوبرى الطوايع بالأقصر

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:06 م
مصرع طفلة صدمتها سيارة لورى على كوبرى الطوايع بالأقصر جثه - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الإثنين، مصرعها، إثر اصطدام سيارة لورى محملة بالبصل بها وسقطت جثة هامدة فى الحال، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى إسنا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفى إسنا المركزى جنوبى الأقصر، الطفلة "إيمان.ح.ع" 5 سنوات مقيمة بنجع الشيخ فضيل، جثة هامدة، وذلك إثر اصطدامها بسيارة لوري محملة بالبصل أعلى كوبري الطوايع أمام شادر الخضار، وتم وضعها داخل مشرحة المستشفي لحين تسليمها لذويها، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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مصرع طفلة في حادث بالاقصر

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سيارة تصدم طفلة باسنا

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