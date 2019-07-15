مصرع طفلة سقطت من الطابق الخامس بمسكن أسرتها فى مدينة بنى سويف الجديدة

لقيت طفلة، فى الثامنة من العمر، مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس، بمسكن أسرتها بحي بني سويف الجديد، بمدينة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مستشفى التأمين الصحي ببني سويف.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بوفاة طفلة، فى الثامنة من العمر، إثر سقوطها من الطابق الخامس، بمسكن أسرتها بحي بني سويف الجديد، بدائرة قسم بندر بني سويف.

دلت التحريات الأولية أن الطفلة تدعى "ريم ت.ا" 8 سنوات، حي بني سويف الجديد، مدينة بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة إلى مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، متأثرة بعدة إصابات، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، لإنتداب الطبيب الشرعي وتسليم جثمان الطفلة إلى ذويها.