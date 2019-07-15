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محطة إذاعية أفغانية توقف عملها بعد تهديدات يشتبه أنها من طالبان

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:00 م
محطة إذاعية أفغانية توقف عملها بعد تهديدات يشتبه أنها من طالبان افغانستان
أ ش أ

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 أوقفت محطة إذاعية خاصة في أفغانستان عملها، بعد تلقيها تهديدات من شخص يزعم أنه قائد بحركة "طالبان" التي تعارض عمل النساء كمقدمات برامج.
 
وقال رامز عزمي - مدير المحطة المعروفة باسم "سماء" والتي تعمل منذ عام 2013 وتقع في محافظة غازني سط البلاد ويعمل بها 13 موظفًا - إن قادة طالبان في المنطقة أرسلوا تحذيرات كتابية واتصلوا هاتفيًا لإبلاغ المحطة الإذاعية بالتوقف عن توظيف النساء، مضيفا أن عناصر الحركة جاءوا أيضًا إلى منزله وأطلقوا تهديدًا، الأمر الذي دفعه لإيقاف البث الإذاعي.
 
في المقابل، نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، نفيه أن قائدًا في الحركة الأفغانية قد أصدر تهديدات، مشيرًا إلى أنهم يحاولون التوصل إلى تفاصيل في هذا الصدد.

افغانستان

طالبان

ذبيح الله مجاهد

النساء

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