محافظ كفر الشيخ: تنفيذ مشروع صرف صحى بقرية أريمون بتكلفة 100 مليون جنيه

كفر الشيخ – فريق المحافظات

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية أريمون بتكلفة 100 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة، لخدمة 26 ألف نسمة بقرى أريمون وحليس وكفر المنشى وورثة حسن علام، لافتاً إلى افتتاح محطة معالجة أريمون بعد إنهاء بعض المعوقات مع الأهالى وأكد أنه سيتم عقد اجتماع الأربعاء المقبل، لإنهاء تلك المشاكل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم اعتماد 32 مليون جنيه لعملية إحلال وتجديد 12 لوحة توزيع كهرباء فى نطاق مدينة كفر الشيخ بالتصديق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لضمان استقرار التيار الكهربائى والحد من حالات فصل التيار ومواجهة الأحمال وتلبية الاحتياجات الكهربائية لصالح التنمية، مؤكداً الانتهاء من تلك الأعمال قبل نهاية العام الحالى.



