محافظ كفرالشيخ لأوائل الثانوية العامة: حافظوا على تفوقكم وسأوفر لكم منح دراسية

كفر الشيخ – فريق المحافظات

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بالمحافظة، لا تنخدعوا بالحياة الجامعية، لأنكم ستتعاملون مع طلاب آخرين من كافة المستويات، وعليكم اختيار الأصدقاء، وبذل مزيد من الجهد للحفاظ على تفوقكم، مؤكداً أن هناك عدد كبير من أوائل الثانوية العامة لا يحافظون على مستواهم، لمصادقتهم طلاب ليسوا من مستواهم مما ينعكس سلباً عليهم، مشيراً إلى أنه سيتواصل معهم لمنحهم منح دراسية.

جاء ذلك خلال تكريم محافظ كفر الشيخ، للطلاب: "عاصم سميح عبد الباعث يوسف الخرصاوى، الحاصل على المركز الثانى مكرر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمي علوم، بنسبة 99.88%، والطالبة أميرة عاطف يوسف سالم، والطالب أبانوب أشرف منير، والطالبة هالة عبدالحميد محمد السيد، الحاصلين على مجموع 409 درجة علمي علوم، بنسبة 99.75% ومن أوائل المحافظة بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسمية للغات بإدارة شرق كفر الشيخ"، مقدماً لهم خالص التهنئة ولأسرهم لأنهم يستحقوا التكريم، ومنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية فضلاً عن درع مديرية التربية والتعليم؛ لتميزهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المتفوقين يبذلوا جهداً كبيراً حتى يصلوا إلى هذه النتائج المشرفة، لافتاً أن الثروة البشرية هى أعظم كنز فى الأمم ومن ثم يجب الاهتمام بالطلاب، من خلال الالتزام بحق كل طالب فى خدمة تعليمية متكافئة، والسعى إلى اكتشاف الموهوبين تعليمًيا وثقافيًا وعلمياً ومساعدتهم، مشيداً بالقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بكفرالشيخ، على جهودهم المبذولة فى النهوض بالعملية التعليمية، لتحقيق جودة التعليم لأبنائنا فى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، منى حلمى، مدير مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسمية للغات بإدارة شرق كفر الشيخ.

جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة



جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لاوائل الثانوية العامة