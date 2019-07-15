محافظ الدقهلية: تحصين 182 ألف رأس ماشية بالمحافظة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم عن تحصين 182 رأس ماشية حتى اليوم ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة والتى انطلقت يوم 22 يونيو الماضى .

وشدد شاروبيم على أهمية استمرار مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية ، وأن تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية .

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى أنه لا توجد أى حالات اشتباه إصابة، وأن الحملات والقوافل المجانية مستمرة حتى تحصين جميع الثروة الحيوانية.