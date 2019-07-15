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محافظ الجيزة: إلغاء تراخيص السرفيس لـ 20 سيارة مخالفة لتعريفة الأجرة

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:52 م
محافظ الجيزة: إلغاء تراخيص السرفيس لـ 20 سيارة مخالفة لتعريفة الأجرة محافظ الجيزة خلال جول مفاجئة على موقف السرفيس العام
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أنه تم إلغاء تراخيص السير لــ  20 سيارة سرفيس، بعد ضبط السائقين غير ملتزمين بالتعريفات المحددة لخطوط السير بمناطق الهرم وفيصل وإمبابة، وأن المحافظة لن تسمح بأستغلال المواطنين والتلاعب بأقواتهم من قبل بعض السائقين ضعاف النفوس.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله مفاجئة قام بها على موقف سرفيس العام الأول بحى شمال الجيزة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة لخطوط السير وضبط أى تجاوزات والتأكد من تعليق اللافتات والبانرات موضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات.

كما حرص المحافظ على التأكد من لصق الاستيكرات على واجهة وخلفية السيارات وتوعية المواطنين والركاب بعدم السماح للسائق بالحصول على أكثر من الأجرة المحددة موجهاً المواطنين بالإبلاغ عن السائقين غير الملتزمين بالأجرة المحددة لخطوط السير.

وتواصل راشد خلال جولته  مع عدد من المواطنين والسائقين مطالباً الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة واستمع المحافظ إلى شكاوى بعض السائقين، مؤكداً أنه سيتم دراستها وأنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين.

ووجه المحافظ خلال الجولة جهاز السرفيس ورئيس حى شمال الجيزة بازالة احد أكشاك الفاكهة المخالفة  داخل الموقف وإعادة استغلالة مشددا على عدم السماح باى اعمال مخالفة داخل الموقف والوقوف بكل حزم وقوة لمظاهر البلطجة والتسيب بالموقف.

وتفقد المحافظ شارع العامل الأول والذى يعد من الشوارع الهامة والحيوية بحى شمال الجيزة للوقوف على حالة النظافة والإشغالات بالشارع.

وكلف شرطة المرافق ورئيس حى شمال الجيزة بتنظيم حملة موسعة لرفع الإشغالات بالشارع، خاصة الأكشاك والمحلات التجارية المخالفة وعدم السماح بالتعدى على الرصيف موجها برفع كفاءة النظافة بالشارع

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء ومحمد نور رئيس حى شمال الجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وايمن عتريس رئيس جهاز المتابعة.

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السيرفيس

تعريقة الركوب

محافظةالجيزة

الاشغالات

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