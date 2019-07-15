محافظة القاهرة تسلم 11 عقدا لمستثمرى شق الثعبان و19 لتقنين الأراضى

سلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 19 عقدا لأصحاب أراضى تم تقنين أوضاعهم، كما تم تسليم 11 عقدا لمستثمرين شق الثعبان الذين قاموا بإنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاعهم، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأكد عبد العال، أن القاهرة تشهد إنجازات حاليًا وعلى رأسها تطوير منطقة شق التعبان ومثلث ماسبيرو، وهناك مخطط لاستكمال منطقة الفسطاط، بالإضافة إلى افتتاح أول جراج بروكسى فى الشرق الأوسط يعمل إلكترونيًا، مشيرا إلى أن ذلك ضمن خطة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على حقوق المواطن، تطوير المناطق العشوائية ودفع الاقتصاد المصرى للإمام واسترداد أراضى الدولة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور نواب المحافظ ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء، أنه تم افتتاح سوق سوهاج بحى مصر الجديد من أيام قليلة واليوم حفل تدشين أول 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بمرور 1050 عاما على إنشائها.