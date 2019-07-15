سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 08:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

متى يُقضى للزوجة بمتجمد أجر الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:30 ص
متى يُقضى للزوجة بمتجمد أجر الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟ محكمة الأسرة _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سيد مصطفى، المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 25 و 100لسنة 1929 بتعديلاته، اشترط تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، دون أن يتوقف على تراض أو تقاض، وتأخذ الأجور فى ذلك حكم النفقات.

وتابع مصطفى فى حديثه لـ"اليوم السابع": ووفقا للقانون يتم التفرقة بين الأم وغيرها عند المطالبة بمتجمد النفقات أو الأجور، فالتعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين ووالد الصغير على حضانته، والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا، باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج، إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء.

وأضاف المختص بقانون الأحوال الشخصية: تستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ القيام به، بعد انقضاء العدة، وتعتبر أجرتها دينا صحيحا على الأب من وقت الوجوب، ولا تبرأ ذمة الزوج إلا بالأداء أو الإبراء، ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر.

ويتابع : أجر الحضانة للأم وغيرها من الحاضنات، فللجميع الحق فى المطالبة بالأجور عن المدد الماضية ولا تسقط عمن تجب عليه، ولا يخضع الحق فى المطالبة بها بقيد تحديد مدة المطالبة بها، بشرط إقامة الدليل بعدم مطالبتك فيما سبق إبراء والد الطفل من الأجر .

 

 

 


محكمه الاسره

اجور الحضانه

متجمد النفقه

قانون الاحوال الشخصيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

يحتوى على كمية من الفيتامينات.. كترى من الأناناس عشان صحتك وبشرتك

يحتوى على كمية من الفيتامينات.. كترى من الأناناس عشان صحتك وبشرتك

أمم أفريقيا 2019 تمنح 7 نجوم دور "البطولة الكروية".. صور

أمم أفريقيا 2019 تمنح 7 نجوم دور "البطولة الكروية".. صور

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار على الوجه البحرى .. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

فيديو.. تواصل دعوات سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب تدهور حال العمالة

اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس

اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

جول مورنينج .. "توريس" يسجل هدف قاتل لتشيلسي أمام برشلونة

جول مورنينج .. "توريس" يسجل هدف قاتل لتشيلسي أمام برشلونة

التجارة: 126% ارتفاعا فى صادرات مصر للأردن خلال يناير- إبريل 2019

التجارة: 126% ارتفاعا فى صادرات مصر للأردن خلال يناير- إبريل 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة