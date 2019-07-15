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ما هي شاكرات الجسم وما هو تأثيرها على الإنسان؟.. استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:00 م
ما هي شاكرات الجسم وما هو تأثيرها على الإنسان؟.. استشاري الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية
تقرير خاص

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يحتوي جسم الإنسان على مجموعة من الشاكرات التي يجب أن نتعرف عليها ونعرف مدى تأثيرها في الجسم حتى نستطيع التعامل السليم معها..

استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة جراند ماستر أحمد شعبان، يوضح في التقرير التالي شاكرات جسم الإنسان ومدى تأثيرها على الإنسان.

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان في حديثه لـ "اليوم السابع" إن شاكرات الجسم تعبرعن مراكز الطاقة السبعة في جسم الإنسان والتي تتحكم في حالته النفسية والجسمانية، ومسئولة عن كل عضو من أعضاء الإنسان، ومسئولة عن الأعضاء الداخلية في الجسم، ومسئولة أيضا عن المشاعر السامية مثل الحب والتسامح و المشاعر البدائية مثل الغضب والتفاؤل والحيوية والإقدام والتحدي.

4 وظائف للشاكرات في جسم الانسان
4 وظائف للشاكرات في جسم الانسان

 

وأشارإلي أن هناك شاكرات في الجسم تؤثرعلى التفكيروأسلوب التفكير، فكل مركز أو شاكرة يؤثرعلى أعضاء معينة ويؤثرعلى مشاعرمعينة ويؤثرعلى أفكار معينة.

3 طرق لتحفيز شاكرات الجسم وشحنها بالطاقة الايجابية
3 طرق لتحفيز شاكرات الجسم وشحنها بالطاقة الايجابية 

 

* كيفية تحفيز وتنشيط شاكرات الجسم:

أما عن كيفية تحفيز وتنشيط شاكرات الجسم والتخلص من جميع الطاقات السلبية الموجودة بالشاكرات، ويكون الجسم مليء بالطاقة الإيجابية، يمكننا إجراء بعض التمارين الخاصة بالتنفس، والتأمل، فالتنفس يجب أن يكون بكامل الرئتين، فنأخذ شهيق بشكل كامل ونخرج الزفير بشكل كامل، مع ممارسة الرياضة باستمرار فهذا مفيد جدا للإنسان لإخراج كامل الطاقة السلبية وشحن الشاكرات بالطاقة الايجابية النافعة للإنسان.  

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال العلاج بالطاقة الحيوية والريكي يمكنك الاطلاع على صفحة الجراند ماستر أحمد شعبان  عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/ReikiworldEg/

والموقع الإلكتروني لمركز "كارما" للجراند ماستر أحمد شعبان :

https://www.karmaacademy.org

والانستجرام:

https://www.instagram.com/ahmedshaabanameen/

عنوان مركز كارما:

 3عمارات سيتي ستار الدور السادس / مدينة 6 أكتوبر الحي 11

 

للتواصل--احمد-شعبان---Copy (1)
 

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 


أحمد شعبان

الطاقة الحيوية

الريكي

الشاكرات

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المشاعر الدونية

الرياضة

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