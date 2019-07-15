لماذا اختار بنك انجلترا العالم آلان تورينج لوضعه على عملة 50 إسترلينى؟

كتبت رباب فتحى

أعلن بنك إنجلترا، البنك المركزى البريطانى، اليوم، الاثنين، أن آلان تورينج، العالم الذى فك شفرات الحرب العالمية الثانية، سيكون وجه الورقة النقدية الجديدة بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا.

سوف يزين عالم الرياضيات الشهير ، الذي يُعتبر نواة اختراع الكمبيوتر الحديث فضلا عن أن وينستون تشرشل قال عنه، إنه قدم "أكبر مساهمة فردية في انتصار الحلفاء" ، أحدث نسخة من الورقة النقدية لأعلى فئة مستخدمة في المملكة المتحدة ، والتي يُتوقع أن تدخل في التداول في عام 2021.

واختار محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، تورينج من قائمة مختصرة من 12 ، بعد أن قدم الجمهور أكثر من 227000 اقتراح من الشخصيات البريطانية الشهيرة. وكان بنك إنجلترا قد دعا إلى تقديم اقتراحات من علماء بريطانيين لتحل محل الشخصيات الشهيرة في المذكرة الحالية البالغة 50 جنيهًا إسترلينيًا - حاليًا ، رجل الأعمال ماثيو بولتون والمهندس جيمس وات ، الذي ساعد محركه البخاري في تعزيز قوة الثورة الصناعية.

ولعب تورينج دورًا محوريًا في تطوير أجهزة الكمبيوتر المبكرة مع قيامه بفك رموز الشفرات خلال الحرب، ووضع الأسس للذكاء الاصطناعي. ورغم إنجازاته الهائلة ، واجه الاضطهاد خلال حياته لأنه كان مثلى الجنس، تمت مقاضاة تورينج في عام 1952، بسبب أفعال الشذوذ الجنسى بعد أن تبين أنه كان على علاقة جنسية من نفس الجنس.

وأمام احتمال السجن، قبل تورينج البديل وكان "الإخصاء الكيميائي" -وهو العلاج الهرموني المفترض أن يقمع رغبته الجنسية. توفي بتسمم السيانيد في عام 1954 عن عمر يناهز 41 عامًا. ووجدته مدبرة عالم الرياضيات في سريره مع تفاحة نصف مأكولة على طاولة. تم تسجيل موته على أنه انتحار ، لكن الخبراء شككوا في الأدلة المقدمة أثناء التحقيق في ذلك الوقت.

في عام 2009، قدم رئيس الوزراء آنذاك جوردون براون اعتذارًا رسميًا عن "الطريقة المروعة" التي عولج بها تورينج ، وفي عام 2013 حصل على عفو بعد وفاته من قبل الملكة. في عام 2016 ، كشفت الحكومة عن "قانون آلان تورينج" الذي عفا عنه بعد وفاته الآلاف من الرجال المثليين وثنائيي الجنس المدانين بموجب قوانين الفحش الجسيم التي عفا عليها الزمن.