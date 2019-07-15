كيف يحدث خلل بالنسيج الكلوى للجنين فى الرحم وما أعراضه؟

كتبت إيناس البنا

يعتمد عمل الجسم بشكل أساسى على كيفية عمل الكلى، فحتى أدنى عيب فى وظائف الكلى يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على عمل أجزاء أخرى من الجسم.

تنظم الكلى السليمة وفقا لتقرير موقع " medicinenet " كمية الماء فى الجسم، ومن الضرورى وجود محتوى الماء المطلوب فى الجسم حتى تعمل الكليتان بكامل طاقتها.

فى حالة اختلال وظائف الكلى، يمكن أن يكون هناك تراكما لمواد النفايات داخل الجسم مما يؤدى إلى اختلالات كيميائية، التى يمكن أن تؤدى إلى أمراض الكلى، مما يزيد من تدهور صحة الفرد.



الكلى

أنواع أمراض الكلى



مرض الكلى فى نهاية المرحلة (ESRD): فى هذه الحالة تتوقف الكلية عن العمل وتتطلب غسيل الكلى من أجل عملها، وفى أسوأ الحالات قد تكون هناك حاجة إلى زرع الكلى.

التهاب الكلية: هذه الحالة تحدث بسبب مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

اضطراب الكلى الأيضي: نادرًا ما يحدث هذا الاضطراب الكلوى لأنه يحتاج إلى وراثة من كلا الوالدين.

مرض التنسج الكلوى فى الأطفال

ما هو خلل التنسج الكلوى



هذه الحالة يمكن أن تحدث للرضع أثناء نموهم فى الرحم، ففى حالات خلل التنسج الكلوى عند الرضع لا تتطور الكلى بشكل طبيعى، وتحل محل أنسجة الكلية السليمة أكياس مملوءة بالسوائل تسمى الخراجات.

يحدث خلل التنسج الكلوى عادة فى كلية واحدة، ويمكن أن يتأثر الطفل الذى يعانى من هذه الحالة من نمو صحى أو مشاكل صحية قليلة، ويعتبر الرضع الذين يعانون من خلل التنسج فى كل من الكلى قد لا ينجون من الحمل، والبعض الأخر قد يحتاج إلى غسيل الكلى وزرع الكلى فى المراحل المبكرة من الحياة.

كيفية تحديد خلل التنسج الكلوى عند الأطفال



أكثر الأعراض شيوعا لخلل التنسج الكلوى تشمل:

تضخم الكلى وقت الولادة.

تشوهات المسالك البولية التى قد تؤدى إلى التهاب المسالك البولية.

ارتفاع ضغط الدم ولكن فقط فى حالات نادرة.

الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة هم أيضا فى خطر ضئيل للإصابة بسرطان الكلى.

قد يتطور مرض الكلى المزمن وفشل الكلى إذا كان الطفل يعانى من مشاكل فى المسالك البولية تؤثر على الكلى السليمة.

فى الحالات التى يعانى فيها الأطفال من خلل التنسج الكلوى فى كلية واحدة فقط، لا يمكن رؤية أى علامات أو أعراض.