سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 02:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

قاتل سيدة السلام بـ11 طعنة يزعم: "قتلتها عشان أطبق حد الله فى الأرض"

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:12 م
قاتل سيدة السلام بـ11 طعنة يزعم: "قتلتها عشان أطبق حد الله فى الأرض" جثة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت نيابة السلام، لأقوال المتهم "م.ع"، فى اتهامه بقتل مدرسة ثانوى، داخل شقتها بمنطقة السلام.

 

واعترف المتهم، أمام سرايا النيابة بارتكابه الحريمة كاملة، مستطردا: "أنا قتلتها عشان أطبق حد الله فى الأرض، وأطهر الأرض، عشان الست دى كانت فاتحة شقة لممارسة الفجور، وده ميرضيش ربنا".

 

وأوضحت التحريات أن القتيلة متزوجة - ومقيمة فى كفر الشيخ وتعمل مدرسة ثانوى.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم فى واقعة مقتل سيدة طعنًا بسكين بمنطقة السلام، وكشف مصدر أمنى، بأن المتهم عامل، ومن محافظة دمياط وكان على علاقة بالمجنى عليها.

 

كان قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بناطق متفرقة من الجسم وتبين انها تعمل كوافيرة، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لكشف غموض الواقعة.

 


قتل

نيابة السلام

قسم السلام

القبض على قاتل سيدة السلام

سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة