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فيديو.. شلل مرورى فى الدقى بسبب أعمال الصيانة والإصلاحات

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:55 م
فيديو.. شلل مرورى فى الدقى بسبب أعمال الصيانة والإصلاحات جانب من الزحام
كتب – أحمد عبد الهادى

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شهدت منطقة الدقى، اليوم الاثنين، حالة من الشلل المرورى فى الاتجاهين بسبب أعمال الصيانة والإرشادات المرورية لتطوير المنظر الجمالى للمنطقة.

ورصد الفيديو الذى التقطته عدسات "اليوم السابع"، اصطفاف السيارات على الطريق فى الاتجاهين للمتجه إلى الدائرى والى المهندسين ومناطق الجيزة، وكذلك الأمر للقادم من شارع الهرم وفى طريقه إلى جامعة القاهرة.

 

ودفعت الإدارة العامة للمرور الجيزة بالتعزيزات اللازمة للمكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الأعمال كما عززت إدارة التخطيط بالأوناش اللازمة بمحيط الأعمال تحسبا لحدوث أى أعطال للسيارات، وتم التدعيم بالعلامات الإرشادية اللازمة لمنع وقوع أى حوادث لحين الانتهاء من تلك الأعمال.


منطقة الدقى

اعمال صيانة

شلل مرورى

تنظيم الطرق

الارصفة

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