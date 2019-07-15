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فيديو.. اجتماع السيسي بنائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية.. ولقاء رئيس الهيئة الهندسية

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:20 م
فيديو.. اجتماع السيسي بنائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية.. ولقاء رئيس الهيئة الهندسية جانب من اجتماع الرئيس

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تطرق إلى آفاق التعاون الثلاثي بين البلدين في أفريقيا، والرغبة المتبادلة في تعزيزها فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى.

وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الذى تقوم به غرفة التجارة الأمريكية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.

 

من جانبه، أكد المسئول الأمريكى على مدى خصوصية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأشاد  بالتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة.

فى سياق منفصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، والمديرين التنفيذيين لعدد من الشركات الهندسية الإنشائية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحىالحكومى، والذى يضم مبانى المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان، والمحور المركزى للحى، ومركز مصر الثقافىالإسلامى، وكذلك المنشآت الأخرى التى تعكس مراحل الحضارات المصرية على مر العصور.

 

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بضرورة تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العاصمة الإدارية، وذلك من منظور استراتيجى شامل يراعى التطور بعيد المدى فضلًا عن المسار الاقتصادى الملائم، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ما ستوفره العاصمة الجديدة من خدمات وجودة حياة أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فى إطار شامل من التنمية، على نحو يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية.

 

 


السيسي

الرئيسالسيسي

العاصمة الادارية

الغرفة التجارية الامريكية

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