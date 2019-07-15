فى كاريكاتير ذا ويك.. ترامب ساحرة شريرة ترسل أعوانها لاعتقال المهاجرين

كتبت: إنجى مجدى

علقت صحيفة ذا يك، الأمريكية، من خلال كاريكاتير ساخر، على شن السلطات الأمريكية عمليات ضد المهاجرين غير الشرعيين لاعتقال الأسر التى لا تحمل وثائق فى بداية لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب بترحيل آلاف المهاجرين.



كاريكاتير ذا ويك كاريكاتير ذا ويك

ويصور رسم الكاريكاتير، المنشور على الموقع الإلكترونى للصحيفة، ترامب كساحرة شريرة أرسلت أعوانها الذين يجسدون مسئولى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، لملاحقة المهاجرين.

ومن المتوقع أن تستهدف العملية التى تستمر عدة أيام نحو ألفى أسرة وصلت حديثا فى نحو عشر مدن أصدر قاضى هجرة أوامر بترحيلها. وتهدف عمليات الإبعاد منع حدوث زيادة فى عدد الأسر الهاربة من الفقر وأعمال عنف العصابات فى بلادهم فى أمريكا الوسطى مع سعى كثيرين منهم إلى الحصول على حق اللجوء فى الولايات المتحدة.

وكان ترامب، صرح يوم الجمعة الماضى، بأن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعى للمهاجرين ستبدأ "قريبا جدا"، وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية فى رئاسته وفى مساعيه للفوز بولاية ثانية فى 2020.