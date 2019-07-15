فقدان 22 شخصا جراء الفيضانات فى باكستان

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الاثنين، فقدان 22 شخصًا على الأقل ويعتقد أنهم لقوا مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى الجانب الباكستانى من إقليم كشمير.

وقال وزير إدارة الكوارث فى كشمير أحمد رازا كرزاى إن الفيضانات التى وقعت ليلًا سببت أيضًا أضرارًا واسعة، مضيفة أنه يُجرى البحث عن 22 شخصًا جرفتهم المياه من بينهم جنديان.

كما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن مسؤول بسلطات الإنقاذ قوله إنه يجرى إنقاذ الأشخاص العالقين فى منازلهم ووقف فيض المياه.