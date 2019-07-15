فرنسا: يجب على أوروبا أن تبقى متحدة بشأن إيران

رويترز

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان اليوم الاثنين إنه يجب على أوروبا أن تظل موحدة فى محاولة الحفاظ على الاتفاق النووى الإيرانى، مضيفا أن على طهران العدول عن قرارها بعدم الالتزام ببنود فى الاتفاق.

وقال لو دريان للصحفيين فى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل "يجب على الأوروبيين الحفاظ على وحدتهم فى هذه المسألة".

وأضاف أن قرار إيران تقليص التزامها بالاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي، بمثابة "رد فعل سيء على قرار سيء".