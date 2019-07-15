فحص 59 ألف و455 وافد من غير المصريين فى حملة "100 مليون صحة"

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 59 ألفاً و455 وافداً من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، حتى ظهر اليوم الإثنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سى» "100 مليون صحة"، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً في الأول من شهر مايو الحالي وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.

وقالت وزارة الصحة إن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم: السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، مؤكده أن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.

يشار إلى أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن الأمراض غير السارية " 100 مليون صحة" للمصريين، تم مد فترة عملها في 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2019، حرصاً على مسح كافة المواطنين.