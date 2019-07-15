سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 05:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 110 ألف سيدة بالقليوبية بمبادرة الكشف عن أمراض سرطان الثدى خلال أسبوعين

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:18 م
فحص 110 ألف سيدة بالقليوبية بمبادرة الكشف عن أمراض سرطان الثدى خلال أسبوعين الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، تصدر محافظة القليوبية جميع المحافظات المشاركة ضمن المرحلة الأولى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن امراض سرطان الثدى للسيدات والحفاظ على صحة المرأة المصرية.

وأكد "الطباخ"، أن أعداد السيدات المقبلات على أعمال الكشف المبكر لسرطان الثدى للسيدات بالمحافظة فى تزايد كبير، خاصة بعد حملات التوعية التى شنتها الإدارات المختلفة بالقرى والمدن فى المحافظة، مشيرا إلى أن نقاط الكشف استقبلت 110 ألف سيدة هلال أسبوعين من انطلاق الحملة، من إجمالى المستهدف فحصه بالمحافظة مليون و600 ألف سيدة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف من الحملة مليون و600 ألف سيدة بالقليوبية، وتم الاستعداد الكامل للحملة من خلال تجهيز 161 وحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات أخرى وهم مستشفى أبو المنجا العام وناصر المركزى وبهتيم المركزي، وتم الدفع بـ 175 فرقة، كما تم تدريب 190 طبيبة نظريا وعلميا وتحت إشراف الدكتور حمدى عبد العظيم المشرف العام على الحملة القومية للكشف عن صحة المرأة المصرية.

وفى هذا السياق أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتى تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التى قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الى الكشف عن سرطان الثدى فى المراحل المبكرة.

 

 

 


اخبار القليوبية

سرطان الثدى

حملة الكشف عن أمراض سرطان الثدى

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. مديرية الصحة بالقليوبية تشن حملة للتعريف بأهمية حملة سرطان الثدى

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:26 م

انتهاء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى 31 أغسطس

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:30 ص

دورات للتوعية بصحة المرأة والتعريف بمخاطر سرطان الثدى فى ثقافة وادى النطرون

الأحد، 14 يوليه 2019 06:30 م

فتح مراكز علاج سرطان الثدى أمام المفحوصات بمبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة

الأحد، 14 يوليه 2019 03:46 م

فيديو وصور.. سيدات القليوبية للرئيس عن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى:"شكرا"

الخميس، 11 يوليه 2019 07:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة