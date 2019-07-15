على عبد العال: "لو بإيدى أحاكم من أدخل نظام التعليم المفتوح سداح مداح"

كتب عبد اللطيف صبح

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حديث القاعة يجب أن يكون انطلاقا من الدستور، لافتا إلى أن هناك قضايا لها مردود جماهيرى كما أن لها مردود كارثى، وأن تقييد طبيب أو محامى أو مهندس بالنقابة المهنية المعنية بالمخالفة للمعايير الدولية أمر لا يستقيم.

وقال عبد العال، رافضا مقترح النائبة شادية خضير وأكثر من 20 نائبا بتعديل نص بمشروع قانون المحاماة للسماح لخريجى التعليم المفتوح بالقيد فى نقابة المحامين: "بقالى 48 سنة بدرس فى الجامعة، ولو كان بإيدى لأحاكم من أدخل نظام التعليم المفتوح سداح مداح".

وأضاف أن رفض مشروع قانون المحاماة كله أفضل من إدخال التعليم المفتوح فى النقابة، قائلا: "دخول نقابة المحامين سداح مداح أمر مرفوض تماما، ولا داعى للعواطف فى بناء الدول، وهناك محددات للقيد فى أى نقابة مهنية فى العالم كله، واختلال المعايير الدولية للبنيان الأساسى لأى نقابة مرفوض".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، حيث تقدمت النائبة شادية خضير بطلب لإعادة المداولة فى نص البند 3 من المادة رقم 13 بمشروع قانون المحاماة.