عضو بـ"البيطريين": انخفاض أعداد المشتركين بالتكافل من 22 ألف إلى 9 آلاف

قال الدكتور سعد على سعد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن قرار عقد أول جمعية عمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين، جاء نتيجة رغبة من مجلس إدارة الصندوق، بمشاركة أعضاء النقابة المُشتركين بالصندوق فى المشاركة فى اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالصندوق، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تضع العمومية أساس وقواعد الدعوة للعموميات المُقبلة، وتحديد النصاب القانونى، مُستنكرا عدم استجابة أعداد كبير من الأعضاء فى الصندوق لتلك الدعوة، والتى لم يتم تحديد نصاب قانونى لها، مراعاة لكونها الأولى من نوعها.

وأضاف على، خلال كلمته بالجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين، أن عدد المُشتركين بالصندوق كانت قد بلغت نحو 22 ألف طبيب بيطرى، تم تصفيتهم إلى 9 آلاف فقط مُستمرين فى العضوية، وذلك نتيجة لتوقف آلاف الأعضاء عن سداد الاشتراك فى الصندوق، موضحا: حاولنا فتح باب التظلمات وتوفيق الأوضاع للأعضاء، وذلك لمدة بلغت أكثر من عام، ظللنا نعلن فيه، ولم يستجب إلا حوالى 300 طبيب، وتم ذلك وفق اللائحة الداخلية للصندوق.

وأشار إلى ضرورة إسقاط عضوية أى عضو بالصندوق لم يُسدد الاشتراك به لأكثر من عامين، وذلك بداية من نهاية ديسمبر الماضى.