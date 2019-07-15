سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 05:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بـ"البيطريين": انخفاض أعداد المشتركين بالتكافل من 22 ألف إلى 9 آلاف

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:33 م
عضو بـ"البيطريين": انخفاض أعداد المشتركين بالتكافل من 22 ألف إلى 9 آلاف التسجيل بالجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور سعد على سعد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن قرار عقد أول جمعية عمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين، جاء نتيجة رغبة من مجلس إدارة الصندوق، بمشاركة أعضاء النقابة المُشتركين بالصندوق فى المشاركة فى اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالصندوق، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تضع العمومية أساس وقواعد الدعوة للعموميات المُقبلة، وتحديد النصاب القانونى، مُستنكرا عدم استجابة أعداد كبير من الأعضاء فى الصندوق لتلك الدعوة، والتى لم يتم تحديد نصاب قانونى لها، مراعاة لكونها الأولى من نوعها.

وأضاف على، خلال كلمته بالجمعية العمومية لصندوق تكافل الأطباء البيطريين، أن عدد المُشتركين بالصندوق كانت قد بلغت نحو 22 ألف طبيب بيطرى، تم تصفيتهم إلى 9 آلاف فقط مُستمرين فى العضوية، وذلك نتيجة لتوقف آلاف الأعضاء عن سداد الاشتراك فى الصندوق، موضحا: حاولنا فتح باب التظلمات وتوفيق الأوضاع للأعضاء، وذلك لمدة بلغت أكثر من عام، ظللنا نعلن فيه، ولم يستجب إلا حوالى 300 طبيب، وتم ذلك وفق اللائحة الداخلية للصندوق.

وأشار إلى ضرورة إسقاط عضوية أى عضو بالصندوق لم يُسدد الاشتراك به لأكثر من عامين، وذلك بداية من نهاية ديسمبر الماضى.

 

 

 

 


نقابة البيطريين

صندوق تكافل الاطباء البيطريين

تكافل الاطباء البيطريين

عمومية صندوق تكافل البيطريين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة