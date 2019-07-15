سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 02:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

عرض المتهمة بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا بالعياط على الطب الشرعى

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:12 م
عرض المتهمة بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا بالعياط على الطب الشرعى اغتصاب - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عرض الفتاة المتهمة بقتل سائق أدعت محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، فى مركز العياط، على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها، للتأكد من صحة أقوالها.

 

كما أمرت النيابة بحبس كلا من "وائل.أ" و"إبراهيم.م" المتهمان بمساعدة المجنى عليه فى استدراج الفتاة للاعتداء عليها جنسيًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

 

حققت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مع الفتاة المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص، بعدما سددت له عدة طعنات نافذة، أثر محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، ووجهت لها اتهامات القتل وحيازة سلاح أبيض.

 

وتحفظت النيابة على السلاح المضبوط بحوزة الفتاة، وأمرت بعرضه على المعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير عنه، وبيان اذا ما كان هو المستخدم فى واقعة القتل من عدمه، بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعى بشأن تشريح جثمان السائق القتيل.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. أ " سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م" وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها "وائل " أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

 

وأضافت المتهمة أنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ. ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلى، طلب منها تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.

 


سائق العياط

قتل

سلاح أبيض

اغتصاب

اعتداء جنسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

سوبر كورة يكشف تطورات جديدة فى أزمة نهائى دورى ابطال افريقيا

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

مصر تبهر العرب بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.. الصحافة الجزائرية: الأمن المصرى يحقق العلامة الكاملة.. "تذكرتى" طفرة نوعية.. الملاعب المصرية قطعة من أوروبا.. وتتساءل: هل بإمكان الجزائر تنظيم الحدث بنفس المستوى؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات مهمة من مكتب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

الصحافة التونسية تنتقد حكم مباراة السنغال وتلوم الحظ بعد ضياع الحلم الأفريقى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

"محاربو الصحراء فى النهائى".. الصحافة الجزائرية تحتفل بكتيبة جمال بلماضى

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

فيديو معلوماتى.. قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

فى ذكرى ميلاده.. س وج/ كل ما تريد معرفته عن ثروت أباظة

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

مصرع وفقدان 17 شخصا وإجلاء 470 ألفا آخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى الصين

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

"مش كل الجواز شرعى".. 15 معلومة عن زواج التصادق فى مصر

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

برادلي كوبر خرج من احزانه و"عايش حياته" مع لورا ديرن..شوف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة