عاصفة غضب أمريكية ضد ترامب بعد تغريدته "العنصرية" ضد عضوات بالكونجرس

يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عاصفة من الغضب فى الولايات المتحدة بعد تصريحاته ضد نواب الأقلية فى الكونجرس، والتى قال فيها إن عليهم العودة إلى بلادهم التى تنتشر فيها الجريمة والفساد.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه بعد تغريدة ترامب التى قال فيها لأربعة من الديمقراطيات التقدميات بالعودة من حيث جئن، تصدرت هاشتاجات تدين عنصرية ترامب منها "عنصرى فى القيادة" و"ترامب عنصرى" تريندات السوشيال ميديا فى الولايات المتحدة.

وأشار ترامب فى تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" إلى "عضوات كونجرس ديمقراطيات تقدميات"، ولم يشر إلى أيا منهن بأسمائهن، لكنه قال: "إنهن أتين فى الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هى الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة فى العالم".

While the #RacistInChief is telling our four congressman to go back to their country; he need to send his immigrant wife and in-laws back to the country he brought them from. https://t.co/ldO2th6RKQ