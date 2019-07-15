عاصفة غضب أمريكية ضد ترامب بعد تغريدته "العنصرية" ضد عضوات بالكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عاصفة من الغضب فى الولايات المتحدة بعد تصريحاته ضد نواب الأقلية فى الكونجرس، والتى قال فيها إن عليهم العودة إلى بلادهم التى تنتشر فيها الجريمة والفساد.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه بعد تغريدة ترامب التى قال فيها لأربعة من الديمقراطيات التقدميات بالعودة من حيث جئن، تصدرت هاشتاجات تدين عنصرية ترامب منها "عنصرى فى القيادة" و"ترامب عنصرى" تريندات السوشيال ميديا فى الولايات المتحدة.

وأشار ترامب فى تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" إلى "عضوات كونجرس ديمقراطيات تقدميات"، ولم يشر إلى أيا منهن بأسمائهن، لكنه قال: "إنهن أتين فى الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هى الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة فى العالم".

While the #RacistInChief is telling our four congressman to go back to their country; he need to send his immigrant wife and in-laws back to the country he brought them from. https://t.co/ldO2th6RKQ — Holly Horton (@LilChocnSC) July 15, 2019

وقالت هولى هورتن على تويتر: "فى حين أن RacistInChief (القائد العنصرى) يقول لعضوات الأربعة أن يعدن إلى بلدهن، فإنه بحاجة إلى إرسال زوجته المهاجرة وأصهاره إلى البلد الذى جاء بهم منه".

بينما رد مستخدمون آخرون بتشبيه ترامب بهتلر فى عنصريته، ودعا البعض إلى ضرورة محاسبة الرئيس الأمريكى على أحدث هجوم عنصرى على عضوات الكونجرس إلهان عمر ورشيدة طليب وأخريات، مع انتقاد قيادات الديمقراطيين وفى مقدمتهم نانسى بيلوسى لمساعدتهم ترامب فى ذلك.