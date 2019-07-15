ضبط موظفين بوحدة محلية يسهلان بناء عقارات مخالفة على منافع الرى بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط 2 من الموظفين بالوحدة المحلية بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى لتسهيل بناء عقارات مخالفة على منافع الرى.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود تعديات بدائرة مركز ومدينة السنبلاوين نتيجة قيام رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بكفر الروك سابقًا، وفنى بالقسم الهندسى بمجلس مركز ومدينة السنبلاوين، باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع بعض المواطنين وتمكينهم من التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها بدون ترخيص دون اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية لفحص تلك المخالفات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.