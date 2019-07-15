ضبط عنصر إجرامى قبل ترويجه 250 جرام حشيش بالعاشر من رمضان

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث الشرقية بالتنسيق مع الأمن العام بالشرقية، اليوم الاثنين، القبض على أحد العناصر الإجرامية التى تتخذ من بمنطقة السحر والجمال، مكانا لترويج المواد المخدرة، وضبط بحوزته 250 جرام حشيش، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد غازي، رئيس المباحث، ضبط عاطل بدائرة القسم بحوزته 250 جرام حشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.