ضبط عاطلين بحوزة أحدهما حشيش والثانى سلاح نارى بمدينة الحمام فى مطروح

مطروح - حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث قسم الحمام بمطروح، من ضبط عاطلين وبحوزة الأول كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين وبحوزة الثانى سلاح نارى.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط "عادل ر م" 23 سنة، عاطل، مقيم فى مدينة الحمام - وبحوزته 5 قطع كبير الحجم لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

كما تم ضبط "محمد ا ر" 19 سنة، عاطل، مقيم فى مدينة الحمام، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة عيار 9 مم بالخزينة الخاصة بها، وعدد من الطلقات من ذات العيار .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع.، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.