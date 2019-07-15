ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات و9 عاطلين بأسلحة نارية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث قسم ثان بنها القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى سرقة السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهم عدد من السيارات المسروقة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراَ من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها، بورود عدة بلاغات عن سرقة السيارات بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وتبين من تحريات الرائد أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، أن وراء ارتكاب تلك الوقائع ثلاثة عاطلين من قرية الشموت دائرة مركز بنها.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار أذن النيابة العامة تمكن النقيب أيمن سالم معاون مباحث القسم من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقات سيارات، وتم ضبط 5 سيارات مبلغ بسرقتها كان يقومون بإخفائها بالحسينية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كما ألقت مباحث القليوبية، القبض على 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، تم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، يفيد بقيام ضباط مباحث المديرية بأقسام شبرا الخيمة وبنها وشبين القناطر، بضبط مروجى الأسلحة والذخائر بنطاق دائرته.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 قطع أسلحة وكمية من الذخائر، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.