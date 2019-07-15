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صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمدينتى شبين الكوم وقويسنا

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:36 م
صور.. مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمدينتى شبين الكوم وقويسنا جولة مدير أمن المنوفية على الخدمات الأمنية
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى اليوم اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، جولة ميدانية تفقدا خلالها الحالة الأمنية والمرورية وخدمات التأمين والمنشآت الهامة، بمدينة شبين الكوم وقويسنا وشملت الجولة تفقد الخدمات بمطرانية شبين الكوم، سجن الترحيلات، السجن العمومى ، نقطة كمين ميت أبو شيخة، إدارة القوات، وذلك للوقوف على مدى إستعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب والتقى بالضباط والأفراد .

وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمنى ورفع الروح المعنوية للقوات .

وطالبهم بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان. وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم (1)
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم

 

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم (2)
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم 

 

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم (3)
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم

 

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم (4)
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم

 

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم (6)
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم

 


مدير امن المنوفية

الخدمات الامنية بشبين الكوم

مطرانية شبين الكوم

المنوفية

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