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صور.. عمود السوارى بالإسكندرية.. أعلى نصب تذكارى فى العالم × 8 معلومات

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:31 م
صور.. عمود السوارى بالإسكندرية.. أعلى نصب تذكارى فى العالم × 8 معلومات عامود الصوارى بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تعد منطقة عمود السوارى، من أهم المناطق الآثرية السياحية التى تقع غرب الإسكندرية، والتى تلقى إقبال كبير من السائحين الأجانب، كأحد المعالم الأثرية المميزة لمدينة الإسكندرية.

وهناك 8 معلومات يجب أن تعرفها عن عمود السوارى الآثرى بمحافظة الإسكندرية :

1- أقيم عمود السوارى كنصب تذكارى هائل فوق تل باب سدرة فى بهو معبد السيرابيوم غرب الإسكندرية .

2- معبد "السيرابيوم" سمى فى عهد العرب بقصر الإسكندرية وهدم تماما فى القرن الثانى عشر ولم يتبق منه سوى صخور أساساته .

3- عمود السوارى كان يتوسط رواقا بمعبد "السيرابيوم" يضم 400 عامود قذف ببعضها فى البحر أحد الأمناء النوبيون للسلطان صلاح الدين عام 1167م ليزيد من تحصينات المدينة .

4- سمى بعمود السوارى فى العصر العربى وجاءت نتيجة لارتفاع هذا العامود الشاهق بين الأربعمائة عمود التى تشبه السوارى.

5- عمود السوارى مصنوع من حجر الجرانيت الأحمر وبدن العمود عبارة عن قطعة واحدة طولها 26 متر ، ويبلغ الارتفاع الكلى للعامود بما فيه القاعدة والتاج 26.85 مترا.

6- قديما .. سمى بإسم عامود دقلديانوس لأن هذا العمود قد أقامه السكندريون للإمبراطور الرومانى "دقلديانوس" تعبيراً عن شكر السكندريين له.

7- يعتبر عمود السوارى أعلى نصب تذكارى فى العالم، ويوجد بغرب هذا العمود قاعدتان يمكن الوصول لهما بسلم تحت الأرض .

8- يوجد شمال العمود تمثالان لأبى الهول من الجرانيت الوردى ويرجع تاريخهم إلى عصر بطليموس السادس .

عامود الصوارى بالإسكندرية (1)
عمود السوارى بالإسكندرية

 

عامود الصوارى بالإسكندرية (2)
عمود السوارى بالإسكندرية 

 

عامود الصوارى بالإسكندرية (3)
عمود السوارى بالإسكندرية 

 

عامود الصوارى بالإسكندرية (4)
عمود السوارى بالإسكندرية 

 

 

 


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