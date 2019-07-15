صور.. رئيس مدينة إسنا يوزع وجبات على 48 سودانيًا تعطلت حافلتهم بالطريق الصحراوى

الأقصر- أحمد مرعى

تفقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، اليوم الإثنين، حالة 48 سودانيا تعطل بهم أتوبيس كان يقلهم فى طريقهم لمحافظة أسوان، وذلك على الطريق الصحراوى مدخل النمسا والمساوية الصحراوى بنطاق مدينة إسنا، وتبين أن سائق الأتوبيس نجح فى إنقاذهم بعد حدوث العطل وتوجه بهم لأقرب إستراحة بالطريق.

وقال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه توجه على الفور لموقع تعطل الباص بالطرق الصحراوى برفقة وفد من قيادات مدينة إسنا ورجال الشرطة والإسعاف لمتابعة حالة الضيوف السودانيين وتم التأكد من سلامتهم جميعاً، وتم إصلاح الأتوبيس وتسيير رحلتهم لمحافظة أسوان، موضحاً أنهم تلقوا إخطار بتعطل الأتوبيس رقم 589 ويقل 48 سودانى الجنسية، وتم توفير للأخوة السودانيين المياة والمواد الغذائية،ورافقه الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، للإطمئنان عليهم.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه تابعت حالة السودانيين الصحية 5 سيارات إسعاف برفقة مدير فرع البحث الجنائى العقيد محمد لطفي، واللواء طارق أبو الفتوح المساعد للفرقة، ومأمور مركز شرطة إسنا ونائبه، ورئيس المباحث الرائد أحمد عصران، وقوة من الشرطة والمباحث، ورئيس غرفة العمليات جمال عبد المحسن، وتم التأكد من عدم وجود أية مصابين أو خسائر فى الأرواح بين أبناء السودان.

تقديم المساعدات للسودانيين

تعطل باص يقل سودانيين بالطريق الصحراوي



رئيس مدينة إسنا يتابع حالة 48 سوداني بعد تعطل باص يقلهم بالطريق الصحراوي



تعطل باص يقل سودانيين بالطريق الصحراوي



رئيس مدينة إسنا يتابع حالة 48 سوداني بعد تعطل باص يقلهم بالطريق الصحراوي



رئيس مدينة إسنا يتابع حالة 48 سوداني بعد تعطل باص يقلهم بالطريق الصحراوي