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صور.. دعوات بريطانيا للعصيان المدنى احتجاجا على التغير المناخى

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:06 م
صور.. دعوات بريطانيا للعصيان المدنى احتجاجا على التغير المناخى مظاهرات بريطانية للحد من التغير المناخى
رويترز

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يسعى نشطاء فى مجال حماية البيئة إلى إثارة الفوضى فى 5 مدن بريطانية اليوم الاثنين فى محاولة لإجبار الحكومة على التحرك للمساعدة فى تجنب ما يصفونها بكارثة مناخية.

وفي أبريل عطلت جماعة (إيكستينكشن ريبيليون) مظاهر الحياة لمدة 11 يوما فى لندن فى حدث وصف بأنه أكبر عصيان مدنى فى تاريخ بريطانيا المعاصر.

وقالت الجماعة "هذه التعبئة الطارئة للمواطنين العاديين المدفوعة بمخاطر انهيار المناخ وتهاوى النظام البيئى ستطالب الحكومة باتخاذ تحرك فورى لوقف فقدان التنوع البيئى ووقف الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى بحلول 2025".

وقالت الجماعة إنها ستنظم احتجاجات فى بريستول وكارديف وجلاسجو وليدز ولندن. وفى كل مدينة سيطوف قارب كبير يحمل عبارة "تحركوا الآن".

وقالت مدينة بريستول إنها أغلقت جسر بريستول بسبب الاحتجاجات وقالت شرطة ساوث ويلز إن الطرق في وسط مدينة كارديف أغلقت. وأمام المحاكم الملكية في وسط لندن وضع النشطاء قاربا أزرق اللون وجلسوا بالطريق يمارسون اليوجا.

وقالت (إيكستينكشن ريبيليون) "عبر احتجاجات غير عنيفة ستتحد المجتمعات بأنحاء المملكة المتحدة لتنظيم سلسلة من الأفعال الإبداعية للعصيان المدني، ستغلق مواقع وجسورا وطرقا محددة كما ستجري نقاشات وورش عمل وتدريبات وأنشطة للعائلات، ومجالس تمثل الشعب وغير ذلك".

وتريد (إيكستينكشن ريبيليون) عصيانا مدنيا بعيدا عن العنف لإجبار الحكومات على خفض انبعاثات الكربون وتجنب أزمة مناخية تقول إنها ستتسبب في مجاعة وانهيار اجتماعي.

وتطالب الجماعة الحكومة بإعلان حالة طوارئ مناخية وبيئية وخفض الانبعاثات الغازية تماما بحلول 2025 وتكوين مجلس شعبي من المواطنين لاتخاذ القرارات اللازمة للتصدي لتغير المناخ.

الشرطة البريطانية تؤمن المظاهرات
الشرطة البريطانية تؤمن المظاهرات
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
الشرطة أمام المظاهرات
الشرطة أمام المظاهرات
المظاهرات
المظاهرات
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
لافتات تدعو لإجراءات للحد من التغير المناخى
لافتات تدعو لإجراءات للحد من التغير المناخى
متظاهرون بريطانيون
متظاهرون بريطانيون
مظاهرات بريطانية ضد التغير المناخى
مظاهرات بريطانية ضد التغير المناخى
ناشطة بيئية وابنتها أمام الشرطة
ناشطة بيئية وابنتها أمام الشرطة
نشطاء بيئيين على الأرض
نشطاء بيئيين على الأرض

 


بريطانيا

نشطاء بريطانيين

التغير المناخى

عصيان مدنى

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