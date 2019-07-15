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صور .. جامعة المنيا تشارك فى تنظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:54 م
صور .. جامعة المنيا تشارك فى تنظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة
المنيا: فريق المحافظات

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شاركت كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، الجمعية المصرية للكاريكاتير وصندوق قطاع التنمية الثقافية، فى تنظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بقصر الأمير طاز بالقاهرة ؛ ليأتى ذلك فى إطار التعاون المتبادل بين جامعة المنيا والجمعية المصرية للكاريكاتير، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأُقيم الملتقى خلال يوليو الجارى ليختتم فى 21 من نفس الشهر، والتى شارك خلاله نحو 345 فنانا من 71 دولة عربية وأجنبية، لعرض أفكار فنية حول مفهوم "الثقافة"، داعين الفنانين المشاركين بعرض أفكارهم عن طريق لوحاتهم الكاريكاتيرية الساخرة بالاهتمام بالثقافة لكونها ركيزة من الركائز الأساسية فى بناء الأمم.

عرض الملتقى مجموعة من البورتريهات للأديب العالمى نجيب محفوظ، أول عربى حائز على جائزة نوبل فى الأدب، قدمها 100 رسام على مستوى العالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور "محمد جلال" على التعاون المستمر بين جامعة المنيا والجمعية المصرية للكاريكاتير، مشيراً إلى أن كلية الفنون الجميلة ستستضيف قريبًا عددًا من فنانى الملتقى العرب والأجانب لزيارة الجامعة ومحافظة المنيا، الى جانب استقبال الجامعة لعدد 275 عمل كاريكاتيرى تدور أفكارهم حول "تاريخ الكاريكاتير المصرى على مدار التاريخ الحديث أستعدادًا لإفتتاح أول متحف أكاديمى للكاريكاتير بجامعة المنيا.

 

جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (5)
جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (

 

جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (6)
جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة 

 

جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (7)
جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة 

 

جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (8)
جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة 

 

جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (1)
جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة 

 

جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (2)
جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة 

 

جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (3)
جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة 

 

جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (4)
جامعة المنيا تشارك فى تننظيم الملتقى الدولى السادس للكاريكاتير بالقاهرة (

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الكاريكاتير

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