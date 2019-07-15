صحة دمياط تكشف حقيقة رفض المحافظ فتح فصول جديدة بالثانوية الفنية للتمريض

دمياط - معتز الشربينى

أصدرت مديرية الصحة والسكان بدمياط، بيانا حول حقيقة ما يثار عن قبول دفعة التمريض للعام الدراسى 2019- 2020 بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة دمياط، كما كشفت أسباب عدم موافقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على فتح آى فصول جديدة للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة سواء بنات أو بنين خلافا للمزمع قبوله.

حيث استعرض الدكتور خالد عبد الغنى مدير المديرية، عدد من النقاط الخاصة بهذا الموضوع منها أنه لا توجد مدارس تمريض بنين منفصلة بدائرة المحافظة وجميع المدارس مخصصة للبنات فقط مع صعوبة إضافة فصول للبنين لعدد من الأسباب منها كون المدارس غير مخصصة إنشائيا على النموذج النمطى للمدارس الثانوية، حيث لا توجد فى مكان مستقل وإنما ملحقة بمبانى المستشفيات، كما لا يوجد سور يحقق استقلالية تلك المدارس فضلا عن محدودية غرف التدريس المتاحة التى لا تسمح بإضافة فصول، وكذلك دورات المياه وغرف استبدال الملابس المتوفرة مخصصة للبنات فقط مضيفا أن جميع أعضاء هيئة التدريس من السيدات ولا يوجد معلمين من الرجال مما لا يسمح بالسيطرة الادارية على الطلبة البنين، بالإضافة إلى عدم توافر التجهيزات والإمكانيات اللازمة لإضافة فصول جديدة لافتا إلى أن زيادة الأعداد تؤثر بالسلب على كفاءة التدريب العملى بالمستشفيات وأداء الخدمات بها كما أن الاختلاط بين البنين والبنات بالمدارس الثانوية يؤدى إلى مشاكل فى ادارة المدرسة خاصة فى التدريب الصيفى والعملى.

كما ذكر عبد الغنى عدم تناسب القدرة الاستيعابية بالصفين الرابع والخامس بفرع المعهد الفنى للتمريض والكائن بمبنى مدرسة التمريض بالمستشفى التخصصى، حيث أن المكان المخصص للمعهد يستقبل الطالبات من جميع المدارس الثانوية الفنية للتمريض الاربعة بالمحافظة وحاليا يوجد به عدد 300 طالبة بهذين الصفين ولا يمكن بأى حال من الاحوال زيادة الاعداد حيث أن العدد الحالى يفوق الكثافة الاستيعابية مما يؤثر على جودة التعليم والتدريب، كما أن الميزانية المخصصة للتدريس محدده مركزيا، كما أكد مدير الصحة على ظهور عدد من المعوقات خلال العام الماضى بعد قبول فصل للبنين بمدرستى تمريض كفر سعد والزرقا منها مشاكل سلوكية نتيجة الاختلاط وصعوبة السيطرة عليهم من قبل المعلمات وتدنى نتيجة فصول البنين فى امتحانات آخر العام، وعدم رغبة ادارات المستشفيات فى قبول تمريض بنين للتدريب بها

وصرح مدير مديرية الصحة، أنه سيتم قبول دفعة التمريض للعام الدراسى 2019/2020 بفصل البنات بمدارس كفر سعد، فارسكور، الزرقا بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بحد أقصى 30 طالبة، وبعدد 2 فصل بنات بالمدرسة الثانوية للتمريض بدمياط بعدد 60 طالبة، وذلك بعد موافقة محافظ دمياط على فتح فصل إضافى مؤخرا.