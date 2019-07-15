سلطات مطار القاهرة تضبط 27 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

كتب هانى عثمان

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، 27 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول.

وأوضحت مصادر، أن الحملة استمرت بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار، واسفرت عن ضبط 27 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأضافت المصادر أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 47 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول.