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سقوط صاحبى مخابز لاستيلائهما على 552 ألف جنيه من أموال الدعم فى المرج

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:36 م
سقوط صاحبى مخابز لاستيلائهما على 552 ألف جنيه من أموال الدعم فى المرج مخبز - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحبى المخابز البلدية فى المرج، لاستيلائهما على 552 ألف جنيه من أموال الدعم، وحرر محضر بالواقعة.

 

وردت معلومات لمباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، بقيام صاحبى مخابز بالتلاعب وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم 552 ألف و511 جنيها وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.


مباحث التموين

المخابز البلدية

اموال الدعم

وزارة التموين

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