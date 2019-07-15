سقوط تشكيل عصابى كونه 3 عاطلين لسرقة الفيلات فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 3 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بالشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من صاحب مكتب تصدير، أفاد فيه بتعرض فيلته للسرقة على يد مجهولين، وبإجراء التحريات تبين لرجال مباحث القسم، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبيع المسروقات لتاجر تم القبض عليه، واعترف المتهمين بارتكاب 9 وقائع سرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.