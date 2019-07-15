سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة الوادى الجديد: تجهيز 27584 استمارة زراعية لاستخراج كارت الفلاح الذكى

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:31 م
زراعة الوادى الجديد: تجهيز 27584 استمارة زراعية لاستخراج كارت الفلاح الذكى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن إرسال 27584 استمارة خاصة ببيانات المزارعين بالمحافظة لاستخراج كارت الفلاح. 

أكد مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور مجد المرسى، رصد 29231 فلاحًا من الحائزين لقطع زراعية بالمحافظة، بواقع 25998 مزارعا تابعين للائتمان الزراعى، و 3233 آخرين تابعين لقطاع المراقبة الزراعية، ووصل إجمالي عدد الاستمارات المسجلة حتى الآن بمديرية الزراعة إلى 23618 استمارة، جرى اعتماد 19859 استمارة منهم وإرسال 27584 استمارة للإنتاج الحربى لاستخراج كروت الفلاح. 
 
وأضاف المرسى، أن المديرية تواصل حصر وتسجيل بيانات الفلاحين، لاستخراج كروت لهم، ويتبقى 1122 مزارعًا جارى تسجيل بياناتهم، وإرسالها لاستخراج كارت الفلاح.
 

 


الوادى الجديد

زراعة الوادي الجديد

الكارت الذكي للفلاح

خدمات المزارعين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زراعة الوادى الجديد: بدء مكافحة 1366 منزل مصاب بالنمل الأبيض

الأحد، 14 يوليه 2019 10:34 ص

زراعة الوادى الجديد: توزيع 1775 طن أسمدة على المزارعين بالمحافظة

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:34 م

زراعة الوادى الجديد : علاج 490 نخلة من مرض سوسة النخيل الحمراء

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:40 م

زراعة الوادى الجديد: إزالة 103 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:21 ص

"زراعة الوادى الجديد": الموافقة على ترخيص 66 مشروعًا زراعيًا متنوعًا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:04 م

تعرف على خطة "زراعة" الوادى الجديد لمكافحة فئران الحقول

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة