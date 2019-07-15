زراعة الوادى الجديد: تجهيز 27584 استمارة زراعية لاستخراج كارت الفلاح الذكى

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن إرسال 27584 استمارة خاصة ببيانات المزارعين بالمحافظة لاستخراج كارت الفلاح.

أكد مدير مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور مجد المرسى، رصد 29231 فلاحًا من الحائزين لقطع زراعية بالمحافظة، بواقع 25998 مزارعا تابعين للائتمان الزراعى، و 3233 آخرين تابعين لقطاع المراقبة الزراعية، ووصل إجمالي عدد الاستمارات المسجلة حتى الآن بمديرية الزراعة إلى 23618 استمارة، جرى اعتماد 19859 استمارة منهم وإرسال 27584 استمارة للإنتاج الحربى لاستخراج كروت الفلاح.

وأضاف المرسى، أن المديرية تواصل حصر وتسجيل بيانات الفلاحين، لاستخراج كروت لهم، ويتبقى 1122 مزارعًا جارى تسجيل بياناتهم، وإرسالها لاستخراج كارت الفلاح.