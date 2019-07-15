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رجل أعمال إسرائيلى يعلن سيطرته على النفط فى مناطق الأكراد بسوريا

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:38 م
رجل أعمال إسرائيلى يعلن سيطرته على النفط فى مناطق الأكراد بسوريا الأوضاع فى سوريا
كتب- هاشم الفخرانى

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أكد رجل الأعمال الإسرائيلى موتى كهانا، أنه سيتولى تصدير النفط السورى المستخرج من المناطق الكردية التى تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

 

وقال كهانا لموقع i24news الإسرائيلى إنه بعد ثمانى سنوات فى سوريا، عندما تم سحق المعارضة السورية، والاكراد والقبائل العربية توحدوا تحت إطار قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، لإقامة منطقة نفوذ خاصة بهم تشكل 30% من سوريا.

 

وأضاف أن النفط فى سوريا أصبح أحد الطرق لمنع الأسد وايران من السيطرة على سوريا، لكونه بدون الوقود فى دمشق الأسد وجماعته سيتحركون على الدراجات الهوائية، مشيرًا إلى أن لديه مصادقة وموافقة من الاكراد على تصدير 125 الف برميل نفط يوميا، لكنه يريد زيادة هذه الكمية لتصل حتى 450 الف برميل نفط وينتظر الموافقة على ذلك، كما انه ينتظر الموافقة الأمريكية على تصدير هذا النفط. بعد حصوله على الموافقة الكردية.


اسرائيل

تل ابيب

نفط

بترول

مناطق سوريا

قوات سوريا الديمقراطية

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