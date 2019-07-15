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رادار المرور يضبط 1745 مخالفة سير بسرعات جنونية على الطرق الرئيسية

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:45 ص
رادار المرور يضبط 1745 مخالفة سير بسرعات جنونية على الطرق الرئيسية رادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال المرور، ملاحقة السائقين، ممن يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1745 مخالفة خلال 24 ساعة التقطتها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
 
 
 
 
 

 


حملات مرورية بالطرق

اجهزة الرادار

السرعات الجنونية

رصد المخالفات بالطرق

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