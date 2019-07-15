رئيس وزراء إيطاليا السابق: موقف سالفينى من التمويل الروسى يسئ إلى روما

رأى رئيس الوزراء الايطالى السابق، رئيس الحزب الديمقراطى المعارض، باولو جنتيلونى، أن وزير الداخلية ماتيو "سالفينى يسيء بسلوكه هذا إلى إيطاليا ولنظمها ولمواقفها الدولية"، وذلك فى إشارة إلى قضية التمويل الروسى المزعوم لحزب الرابطة، الذى يتزعمه سالفينى.

وقال جينتيلونى، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا ستامبا": "طلبت مقابلة رئيسى مجلس النواب والشيوخ لضمان شيء أساسى، وصول هذه القضية إلى البرلمان الايطالى، سالفينى، من بين تصريح وآخر، أعلن عن أشياء غير صحيحة وهذا لا يدعم موقفه الحالى".

ونوه رئيس الحزب الديمقراطى إلى أن سالفينى ينتمى "ثقافيا" إلى نموذج الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وهو "نموذج الاستبدادية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يستجوب الإدعاء فى مدينة ميلانو وقت لاحق اليوم الاثنين جيانلوكا سافوينى، الذى يعتبر "حلقة الوصل" بين حزب الرابطة ومسئولين روس بشأن التمويل المزعوم.

ولم تستبعد مصادر صحفية استجواب مستشار سالفينى، كلاوديو داميكو، الذى دعا سافوينى لمأدبة العشاء بمقر رئاسة الوزراء على شرف الرئيس الروسى، خلال زيارة الأخير لروما فى الرابع من الشهر الجارى.