رئيس جامعة بنى سويف يقرر تعيين نائب لكل مدير بالكليات المختلفة

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بعاملين الدرجة الأولي تخصص تنمية إدارية مؤكدا علي توجه الجامعة نحو تنمية وتطوير واستغلال إمكانيات وقدرات القوى العاملة الحالية، لتتمكن من النّهوض بمهامها الوظيفية وبالواجبات الموكّلة إليها،مشيراً إلى أن اختيار نائب المدير سوف يتم عن طريق لجنة تقوم بوضع معايير للاختيار تراعي النزاهة والشفافية، وتقوم بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.