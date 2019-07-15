رئيس جامعة بنى سويف يقرر تعيين نائب لكل مدير بالكليات المختلفة

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تعيين نائب لكل مدير على مستوي كليات وأدارت الجامعة بهدف منح الفرصة للشباب في تولي المناصب القيادية،وإعداد قيادات الصف الثاني الأمر الذى يساعد في تحسين الأداء.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة بعاملين الدرجة الأولي تخصص تنمية إدارية مؤكدا علي توجه الجامعة نحو تنمية وتطوير واستغلال إمكانيات وقدرات القوى العاملة الحالية، لتتمكن من النّهوض بمهامها الوظيفية وبالواجبات الموكّلة إليها،مشيراً إلى أن اختيار نائب المدير سوف يتم عن طريق لجنة تقوم بوضع معايير للاختيار تراعي النزاهة والشفافية، وتقوم بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.
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